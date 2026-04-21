小学校教師の男が、教室内で女子児童を盗撮した疑いで逮捕された。都内の公立小学校の教師、若松晃司郎容疑者は2025年6月、小学校の教室で女子児童のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれている。若松容疑者は「教師になったおよそ17年前から盗撮するようになった」などと話し、容疑を認めているという。若松容疑者がスマホで撮影する姿を目撃した人から教育委員会に連絡があり、事件が発覚した。若松容疑者は、こ