ViVi専属モデルのアリアナさくらと雑賀サクラが、ViViの夏恒例となる水着企画『さくサクのSUMMER MEMORIES』に登場。今年は石垣島でロケを敢行し、ひと足早く可愛い水着と思い出づくり。今年ViViがイチオシの、トレンド柄の水着から韓国やタイの派手でユニークな水着はもちろん、さくらとサクラの美くびれ、美ヒップに惚れぼれするビジュアルカットが盛りだくさんとなっている。【写真】元気いっぱい！水着ではしゃぐアリアナさ