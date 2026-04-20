アコム [東証Ｓ] が4月20日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の889億円→1005億円(前の期は589億円)に13.0％上方修正し、増益率が50.9％増→70.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の346億円→462億円(前年同期は106億円)に33.5％増額し、増益率が3.2倍→4.3倍に拡大する計