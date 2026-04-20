回転寿司チェーンのあきんどスシローは4月22日から、全国のスシロー店舗で『GWお得ネタ』フェアを開催する。ゴールデンウィークに向けた同フェアでは、税込110円から提供する「大とろ」や「天然赤えび2貫」などをラインアップ。そのほか、大分産くにさき姫だこや、ハンバーグを使用した創作すしなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な商品を取りそろえる。フェア商品は数量限定で、販売予定総数に達し次第終了となる。価格はすべ