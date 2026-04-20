【大とろ110円〜】スシローGWフェア開催　天然赤えびや和牛すしも登場

回転寿司チェーンのあきんどスシローは4月22日から、全国のスシロー店舗で『GWお得ネタ』フェアを開催する。

ゴールデンウィークに向けた同フェアでは、税込110円から提供する「大とろ」や「天然赤えび2貫」などをラインアップ。そのほか、大分産くにさき姫だこや、ハンバーグを使用した創作すしなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な商品を取りそろえる。

フェア商品は数量限定で、販売予定総数に達し次第終了となる。価格はすべて税込で、店舗により異なる。各商品の販売状況や価格は、公式アプリ・ホームページで確認できる。

スシロー『GWお得ネタ』

■目玉は「大とろ」「天然赤えび」110円〜

◆大とろ（110円〜）

フェアの目玉商品のひとつ。とろける脂の旨味が楽しめる一皿。販売は4月29日までを予定しているが、販売予定総数325万食に達し次第終了。

【スシロー『GWお得ネタ』フェア商品の画像(12点)はこちら】

◆天然赤えび2貫（110円〜）

ぷりっとした食感と甘みが特長。販売は4月29日までを予定しているが、販売予定総数136万食に達し次第終了。

■産地ネタや贅沢ネタも充実

◆大分産 くにさき姫だこ（260円〜）

大分のブランドだこを使用。販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数33万食に達し次第終了。

◆貝づくし5貫盛り（680円〜）

タイラギ貝焦がし醤油（直火炙り）、煮はまぐり甘だれ、大赤貝、煮あわび、漬けいたや貝包み 卵黄醤油がけを盛り合わせた一皿。販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数49万食に達し次第終了。

◆和牛さしとろポン酢ジュレ（260円〜）

和牛の旨味を楽しめる贅沢な一皿。販売は5月31日までを予定しているが、販売予定総数61万食に達し次第終了。

【画像12点を見る】天然赤えび2貫、大分産くにさき姫だこ、和牛さしとろポン酢ジュレ など

■ファミリー向け・創作すしも展開

◆サラダ3貫盛り（120円〜）

かに風サラダ、コーン、ツナサラダの定番軍艦を一皿で楽しめる。販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数126万食に達し次第終了。

◆とろ〜りチーズの炙りハンバーグ（200円〜）

ふっくらジューシーなハンバーグにチーズを合わせた創作すし。販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数31万食に達し次第終了。

◆漬けムラサキいか耳（120円〜）

販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数116万食に達し次第終了。

◆ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ（140円〜）

販売は5月10日までを予定しているが、販売予定総数50万食に達し次第終了。

◆ジャンボかにカマ天にぎり（140円〜）

販売は5月31日までを予定しているが、販売予定総数96万食に達し次第終了。

◆グリルチキンチーズマヨ炙り（200円〜）

4月22日から通常販売を開始する新商品。