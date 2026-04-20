２０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前週末のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が急落したことで、インフレ懸念が和らいだようだ。 １７日の米長期債相場が３日ぶりに反発し、米長期金利が一時４．２２％と約１カ月ぶりの低水準をつけた流れが東京市場に波及した形となった。トランプ米大統領が１９日に「米国による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨