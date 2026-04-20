２０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前週末のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が急落したことで、インフレ懸念が和らいだようだ。



１７日の米長期債相場が３日ぶりに反発し、米長期金利が一時４．２２％と約１カ月ぶりの低水準をつけた流れが東京市場に波及した形となった。トランプ米大統領が１９日に「米国による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）した」とＳＮＳに投稿したことを受け、この日の時間外取引で米原油先物相場が再び上昇していることは重荷だが、米国とイランの停戦期限（２１～２２日）が迫るなか協議進展への期待感は残っているもよう。また、日銀による早期の追加利上げ観測が後退していることも投資家心理の支えとなっているようで、債券先物は前引け間際に１３０円２１銭をつける場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比２１銭高の１３０円１８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０２０％低い２．４００％で推移している。



出所：MINKABU PRESS