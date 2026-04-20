川崎フロンターレが発表サッカーJリーグ1部の川崎フロンターレは19日、DF山原怜音が入籍したことを発表した。山原も自身のインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と公表。ファンからは祝福が殺到した。山原は19日、自身のインスタグラムを更新。「リリースにもありましたが、昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」とつづれば、お相手の杉