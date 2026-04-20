20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数783、値下がり銘柄数570と、値上がりが優勢だった。 個別ではユニチカ、菊池製作所、横田製作所、ヒーハイスト、多摩川ホールディングスがストップ高。ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、フェスタリアホールディングス、セイヒョーなど35銘柄は年初来高値を更新。テクノホライゾン、ワシントン