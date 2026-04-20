20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数783、値下がり銘柄数570と、値上がりが優勢だった。



個別ではユニチカ<3103>、菊池製作所<3444>、横田製作所<6248>、ヒーハイスト<6433>、多摩川ホールディングス<6838>がストップ高。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、フェスタリアホールディングス<2736>、セイヒョー<2872>など35銘柄は年初来高値を更新。テクノホライゾン<6629>、ワシントンホテル<4691>、ＪＭＡＣＳ<5817>、アール・エス・シー<4664>、ａｂｃ<8783>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>がストップ安。Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>は一時ストップ安と急落した。ホーブ<1382>、ホクリヨウ<1384>、スタジオアリス<2305>、出前館<2484>、ケー・エフ・シー<3420>など19銘柄は年初来安値を更新。スターシーズ<3083>、ムラキ<7477>、ソフトテックス<550A>、太洋物産<9941>、ビーイングホールディングス<9145>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース