カクカクデザインのランクルプラドの「最上級VX-L」！トヨタの南アフリカ法人は2026年2月8日、「ランドクルーザー プラド（日本名ランドクルーザー250、以下プラド）」に新グレード「VX-L」を設定すると発表しました。装備や仕様の詳細が明らかになり、ユーザーの間でも関心が高まっています。【画像】超カッコイイ！ これが トヨタ“新型”「ランドクルーザー“プラド”」です！ 画像で見る（40枚）ランドクルーザーのルー