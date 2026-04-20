20日朝、福山市道三町で、顔などにケガをした男女2人が病院に搬送されました。このうち女性は意識不明の重体で、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて警察が調べています。警察と消防によると、午前7時前、福山市道三町で「負傷者が2人いる」と近所の人から通報がありました。2人はいずれも福山市内の病院に搬送されましたが、60代の女性が首と顔にケガをして意識不明の重体です。50代の男性は首にケガをしていますが、意識が