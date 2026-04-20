イオンリテール中部カンパニーとマックスバリュ東海は4月3日「あいち三英傑WAON」の売上金の一部を愛知県に寄付した。イオングループと愛知県は12年に包括連携協定を締結し、これに合わせて信長、秀吉、家康のイラストをデザインした電子マネー「あいち三英傑WAON」を発行した。毎年カードの利用金額の一部を文化振興推進活動の応援を目的に寄付しており、累計は4690万8435円に上る。また中部カンパニーでは、4月17日から20日