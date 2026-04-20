「ロッキーズ９−６ドジャース」（１９日、デンバー）ドジャースは連敗となったが、念願のメジャーデビューを果たした苦労人が躍動した。試合前に３Ａから昇格したライアン・ウォード外野手だ。“２８歳のルーキー”は、フレディー・フリーマン内野手が“父親リスト”に入ったため、代役として初めてメジャーの舞台に立った。「７番・一塁」でスタメン出場。メジャー初打席の三回無死は中飛に倒れたが、四回１死一、二塁は