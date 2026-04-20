「ロッキーズ９−６ドジャース」（１９日、デンバー）

ドジャースは連敗となったが、念願のメジャーデビューを果たした苦労人が躍動した。試合前に３Ａから昇格したライアン・ウォード外野手だ。

“２８歳のルーキー”は、フレディー・フリーマン内野手が“父親リスト”に入ったため、代役として初めてメジャーの舞台に立った。

「７番・一塁」でスタメン出場。メジャー初打席の三回無死は中飛に倒れたが、四回１死一、二塁はチェンジアップを捉えてメジャー初安打となる右前適時打を放った。

六回１死一塁は１５４キロを捉えて中前打を放って、マルチ安打も記録。６−９の九回２死二、三塁は右翼前へ落ちそうな打球を好捕されたが、堂々のメジャーデビューとなった。

ウォードはこれまでも活躍が期待されていた選手だった。１９年ドラフト８巡目でドジャースに入団した生え抜き選手。３Ａで２４年に１２０試合、３３本塁打、１０１打点を残すと、２５年には１４３試合で打率・２９０、３６本塁打、１２２打点をマークしてリーグＭＶＰを獲得していた。

２年連続３０本塁打＆１００打点をクリアする活躍を見せたが、ドジャースの選手層の厚さにメジャー昇格を見送られてきた経緯がある。

ＳＮＳでは「ドジャースじゃなかったらスタメン確定」、「ドジャースまた選手が溢れる〜（笑）」、「ウォード！！泣ける〜朝から大声出た」、「やっぱり並の新人ではない」と今後の活躍を期待する声が相次いだ。