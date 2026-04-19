メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市で春の訪れを告げる古川祭が始まりました。19日夜には、裸男たちがぶつかり合う勇壮な「起し太鼓」が行われました。 ユネスコ無形文化遺産に登録されている古川祭は、毎年4月19日と20日に開催されます。 初日の19日午後8時半。伝統の祝い唄に続き、大太鼓の乱れ打ちで幕を開けた「起し太鼓」は、江戸時代から伝わる古川祭の伝統行事です。 大きな太鼓を乗せた櫓を100人の