山粼賢人と松下洸平がW主演を務める映画『殺人の門』2027年2月19日に全国公開されることが決定した。 参考：松下洸平の“腹黒タヌキ”ぶりがクセになる！『豊臣兄弟！』で描かれる新しい徳川家康像 国内累計発行部数1億部を突破した東野圭吾の同名小説を実写映画化する本作は、“親友”の人生を狂わせる男とそんな“親友”を殺したい男の約30年に及ぶ歪んだ友情と殺意を描いたミステリー。原作者の東野は本作