山粼賢人と松下洸平がW主演を務める映画『殺人の門』2027年2月19日に全国公開されることが決定した。

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国内累計発行部数1億部を突破した東野圭吾の同名小説を実写映画化する本作は、“親友”の人生を狂わせる男とそんな“親友”を殺したい男の約30年に及ぶ歪んだ友情と殺意を描いたミステリー。原作者の東野は本作の実写映画化について「今回の映画化に、私はすでに二度驚かされています。一度目は、こんな厄介な小説を映画にしたいという人がいて、そんな映画に出たいという役者さんがいると知った時です。二度目は今回で、そんな企画が実現したことに驚いています」と驚きと喜びをにじませながら語った。

監督を務めるのは、『HERO』（フジテレビ系）や『コンフィデンスマン JP』（フジテレビ系）の金井紘。金井監督は「どこまでもダークで救いのない物語の底に、ある種の『美しさ』を湛えた友情を感じました」と、本作の魅力についてコメントを寄せた。

“親友”の人生を狂わせる男・倉持を山粼、人生を狂わせる“親友”を殺したい男・田島を松下がそれぞれ演じる。2人は天才ゲームクリエイターたちの熱い友情と絆を描いた『アトムの童』（TBS系）で“親友”同士を演じたのをきっかけに、プライベートでも親交を深めてきたが、本作では歪な関係性の“親友”同士に挑戦する。

倉持について山粼は「倉持修は物語をかき乱していく存在であり、依存や愛、執着、友情といったさまざまな感情が入り混じった複雑な男」と語り、田島について松下は「なぜ自分を傷つける人と離れられないんだろう。倉持に狂わされた人生なのに、どうして倉持を求めてしまうんだろう」と語っている。

田島（松下洸平）が困ったときにいつも手を差し伸べてくれる幼なじみで“親友”の倉持（山粼賢人）は、完璧で、人たらしで、誰もが惹かれる男だ。しかし、田島の人生が狂う瞬間、いつも必ずその影に倉持がいる。偶然か、故意か。親友か、悪魔か。どんなに逃げても距離を置こうとしても、倉持は必ず田島の人生に“親友”として戻ってくるのだ。そして、田島の中で膨れ続けるある疑念と殺意。“親友”を助けては裏切る倉持の目的は何なのか。田島は“親友”を殺し、「殺人の門」を越えてしまうのだろうか。約30年に及ぶ2人の歪んだ友情が辿る衝撃の結末とは。

あわせて公開された超特報映像には、洗練されたビジネスマンを感じさせる倉持（山粼賢人）とどこか苦労を重ねた様子が伺える田島（松下洸平）が登場。倉持はタバコ片手に田島の肩を抱き寄せ、夜の繁華街を歩き、「俺たち親友だろ？」と自信たっぷりに語りかける。そして、そのそんな“親友”同士のやりとりの後に、突如『殺人の門』のタイトルバックが現れる。このタイトルが意味するものとは。

また、冷たく鋭い視線を向ける倉持と、怒りと苦悶に満ちた表情を見せる田島の姿を捉えたソロカットも公開された。

なお、映画公開に先がけ、原作『殺人の門』新装版の上・下巻が角川文庫より発売中だ。

コメント東野圭吾（原作）今回の映画化に、私はすでに二度驚かされています。一度目は、こんな厄介な小説を映画にしたいという人がいて、そんな映画に出たいという役者さんがいると知った時です。二度目は今回で、そんな企画が実現したことに驚いています。そして三度目は、たぶん映画を見た後でしょう。感動のあまり惚けているか、別の意味で惚けているか、今からとても楽しみです。

山粼賢人（主演・倉持役）初めて脚本を読んだとき、すぐには理解しきれない部分もありましたが、それでも言葉では表せないほどの面白さを感じました。物語は決してシンプルではなく、考えれば考えるほど何層にも重なり合っていて、その複雑さこそが魅力だと思います。倉持修は物語をかき乱していく存在であり、依存や愛、執着、友情といったさまざまな感情が入り混じった複雑な男です。そして、この物語は本質的には“愛の物語”なのではないかとも感じています。

松下洸平（主演・田島役）田島という役を演じさせていただく中で、依存の心理についてよく考えていました。なぜ自分を傷つける人と離れられないんだろう。倉持に狂わされた人生なのに、どうして倉持を求めてしまうんだろう。誰かに愛されることに飢えた 2 人の男と、その間を流れる友情と殺意を、スクリーンで感じていただけたら嬉しいです。この映画は、ある意味究極のラブストーリーかもしれません。

金井紘（監督）初めて今作のオファーを頂いた際、久しぶりに山粼賢人と現場に立てること、それも自身初の長編映画で東野圭吾さんの名作に一緒に挑戦できることに心を躍らせました。原作を拝読した際、どこまでもダークで救いのない物語の底に、ある種の「美しさ」を湛えた友情を感じました。その“歪んだ友情"を、山粼賢人と松下洸平の 2 人がこれ以上ない形で美しく生々しく表現してくれました。門の内側に渦巻く濃密な人間ドラマを、ぜひスクリーンでご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）