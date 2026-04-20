◆米大リーグヤンキース―ロイヤルズ（１９日、米ニューヨーク州ニューヨーク‖ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が本拠のロイヤルズ戦に「２番・右翼」で出場。１回に先制の９号２ランを放った。 お得意の初回アーチがこの日も飛び出した。今季の本塁打９本中、初回は５本目だ。無死一塁で左腕レーガンズの初球、真ん中に入ったナックルカーブをとらえた。打球は３０度の角度でバックスクリーンに一直線