◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、自身初登板となる「打者天国」のクアーズフィールドで“洗礼”を浴びた。２点リードの５回先頭のキャロスに左翼ソロを許すと、さらに９番マッカーシーに中前二塁打、１番ジュリアンには中前適時打を浴び、同点に。２死二塁からフリーマン