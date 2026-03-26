[4.19 プレミアリーグ第33節 マンチェスター・シティ 2-1 アーセナル]プレミアリーグは19日、各地で第33節を開催。マンチェスター・シティとアーセナルが対戦したシーズン終盤の大一番は2-1でホームのシティが勝利。一時は独走していたアーセナルを猛追し、その勝ち点差はシティ1試合未消化の状態でわずかに3。プレミア覇権争いにますます火がつく結果となった。タイトルに大きく左右する天王山は試合序盤からハイレベルな攻防