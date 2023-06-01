現地時間４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦した。残り４試合で、すでに今節を終えている２位のドルトムントに12ポイント差をつけ、引き分け以上で２シーズン連続35回目の優勝が決まるバイエルンは、古巣相手となる伊藤をCBで先発起用した。開始21分にフューリヒのシュートで先制された王者は31分、左サイドを突破したムシアラの折り返しを