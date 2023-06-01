伊藤洋輝スタメンのバイエルンがブンデス連覇を達成！25勝４分け１敗とライバルを圧倒、４試合を残しての独走優勝
現地時間４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦した。
残り４試合で、すでに今節を終えている２位のドルトムントに12ポイント差をつけ、引き分け以上で２シーズン連続35回目の優勝が決まるバイエルンは、古巣相手となる伊藤をCBで先発起用した。
開始21分にフューリヒのシュートで先制された王者は31分、左サイドを突破したムシアラの折り返しをゲレイロがねじ込み、同点に追いつく。
さらにその２分後、カウンターからディアスのパスをジャクソンが流し込んで逆転に成功すると、37分にもデイビスがネットを揺らし、あっという間にリードを広げる。
後半に入っても攻撃の手を緩めず、53分には、CKから伊藤の折り返しをゴレツカがシュート。こぼれ球を主砲のケインが詰めて、４点目を挙げる。
88分に１点を返されたものの、バイエルンが４−２で快勝。25勝４分け１敗という圧倒的な戦績でライバルを圧倒し、独走優勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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残り４試合で、すでに今節を終えている２位のドルトムントに12ポイント差をつけ、引き分け以上で２シーズン連続35回目の優勝が決まるバイエルンは、古巣相手となる伊藤をCBで先発起用した。
開始21分にフューリヒのシュートで先制された王者は31分、左サイドを突破したムシアラの折り返しをゲレイロがねじ込み、同点に追いつく。
後半に入っても攻撃の手を緩めず、53分には、CKから伊藤の折り返しをゴレツカがシュート。こぼれ球を主砲のケインが詰めて、４点目を挙げる。
88分に１点を返されたものの、バイエルンが４−２で快勝。25勝４分け１敗という圧倒的な戦績でライバルを圧倒し、独走優勝を飾った。
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