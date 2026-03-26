プレミアリーグ 25/26の第33節 アストンビラとサンダーランドの試合が、4月19日22:00にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ロス・バークリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、