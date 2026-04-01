プレミアリーグ 25/26の第33節 アストンビラとサンダーランドの試合が、4月19日22:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ロス・バークリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。アストンビラのジョン・マッギン（MF）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がヘディングシュートを決めてアストンビラが先制。

しかし、9分サンダーランドが同点に追いつく。ノア・サディキ（MF）のアシストからクリス・リッグ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、36分アストンビラが逆転。イアン・マートセン（DF）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分アストンビラが追加点。オリー・ワトキンス（FW）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

63分、サンダーランドは同時に3人を交代。オマル・アルデレーテ（DF）、クリス・リッグ（MF）、レイニルド・マンダバ（DF）に代わりダニエル・バラード（DF）、チェムスディネ・タルビ（FW）、トライ・ヒューム（DF）がピッチに入る。

70分、アストンビラは同時に2人を交代。イアン・マートセン（DF）、ロス・バークリー（MF）に代わりリュカ・ディニュ（DF）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）がピッチに入る。

80分、アストンビラは同時に2人を交代。ジョン・マッギン（MF）、オリー・ワトキンス（FW）に代わりジェイドン・サンチョ（FW）、タミー・アブラハム（FW）がピッチに入る。

84分、サンダーランドが選手交代を行う。ブライアン・ブロビー（FW）からウィルソン・イシドール（FW）に交代した。

後半終了間際の86分、サンダーランドのトライ・ヒューム（DF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

さらに87分サンダーランドのエンゾ・ルフェー（MF）のアシストからウィルソン・イシドール（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

90+3分、さらにスコアが動く。アストンビラが逆転。リュカ・ディニュ（DF）のアシストからタミー・アブラハム（FW）がゴールを決めて4-3と逆転する。

そのまま試合終了。アストンビラが4-3で勝利した。

なお、アストンビラは90+8分にアマドゥ・オナナ（MF）に、またサンダーランドは66分にノア・サディキ（MF）、90+5分にノルディ・ムキエレ（DF）、90+8分にダニエル・バラード（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 00:10:08 更新