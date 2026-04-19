アイドルグループ・＝ＬＯＶＥが１９日、横浜スタジアムで、結成８周年記念ツアー「＝ＬＯＶＥ８ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＴＯＵＲ」の千秋楽公演を開催した。１８日から２日間で計７万人を動員。自身最大規模となる会場で、アイドルとしての真価を魅せた。初のスタジアム公演で、イコラブが“プレミアム”の名にふさわしい到達点を示した。開幕では高松瞳が「ハマスタ行くぞ！」と気合のひと言を絶叫