19日、静岡市の清水港で海上自衛隊の潜水艦と潜水艦救難艦の一般公開が実施されました、いずれも清水港では初めての実施となり、多くの見学者で賑わいました。清水港で一般公開されたのは、海上自衛隊の潜水艦「たかしお」と潜水艦救難艦「ちよだ」です。神奈川県の横須賀を母港とする「ちよだ」は基準排水量5600トン、全長128メートル、日本に2隻しかない潜水艦救難艦の一隻です。清水港では初の一般公開となることから午前