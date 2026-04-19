4月19日、福島競馬場で行われたG3・福島牝馬ステークス（芝1800m）は、9番人気の伏兵コガネノソラが力強く差し切った。重賞2勝目。1番人気のパラディレーヌは8着に敗れている。福島牝馬S、勝利ジョッキーコメント1着コガネノソラ菊沢一樹騎手「素晴らしい馬の騎乗依頼をいただいて、チャンスだなと思って、しっかり力を発揮することが出来てホッとしています。今まで競馬も見ていましたし、調教も乗せてもらって、ストロングポ