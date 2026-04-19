女優・仲里依紗(36)が19日までにYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶(37)との結婚について振り返った。仲は動画でNetflixの恋愛リアリティ番組「ラヴ上等」のきぃーちゃんで知られるモデル・メイク講師の鈴木綺麗と共演。鈴木が現在24歳であることを知り、「私、24歳の時は何も考えてなかった。ラヴ上等婚だから」と言及。仲は23歳だった2013年3月に俳優・中尾明慶との結婚を公表。同年10月に第1子となる長男を出産