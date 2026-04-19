◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダスタジアム）広島はドラフト1位・平川蓮（仙台大）と同3位・勝田成（近大）がそろってスタメン出場。合わせて5安打を放った。「1番・右翼」の平川は守備中に右肩を負傷した3月31日ヤクルト戦以来の出場。早速、初回に初球を左前に運んだ。6回にも中前打を放つも、7回2死一、二塁での左飛を「チャンスで打てなかった」と悔やみ「若手が引っ張っていかないと」と覚悟を示し