◇MLB パドレス4ー1エンゼルス(日本時間19日、エンゼル・スタジアム)パドレスが試合後半にエンゼルスのリリーフ陣を切り崩し勝利。最後はメーソン・ミラー投手が10試合連続無失点で試合を締めくくりました。エンゼルスの先発・菊池雄星投手が6回までパドレス打線を抑え込みます。それでも8回、ラモン・ロレアノ選手やフェルナンド・タティスJr.選手らのタイムリーでパドレスが先制に成功しました。3点リードで迎えた9回、マウンド