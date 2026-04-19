◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神が3試合連続の逆転勝利で同一カード3連勝を決めた。初回に2点を先制されたが、森下、佐藤輝の連続適時打などで初回に逆転に成功。その後、一度はリードされたが、6回に近本の右前適時打で再び逆転に成功した。1点リードの7回には佐藤輝が弾丸ライナーでバックスクリーンへ飛び込む今季5号ソロを叩き込み、リードを広げた。先週末の敵地でも3連勝しており、開幕か