お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。仲の良い歌手・工藤静香の誕生日会を報告した。イモトは「静香さん#happybirthdayお誕生日おめでとうございます」とつづり、バースデーケーキを前に笑顔の2ショットを投稿。「あー楽しく美味しく優しい時間だったなぁ」と振り返った。この投稿にファンからは「仲良し姉妹みたい」「素敵なお写真ですね！！お二人の笑顔、眩しいです」「仲良し