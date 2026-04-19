◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5中日(19日、甲子園球場)中日が阪神に敗れ4連敗となりました。中日は初回、2アウトからチャンスを作り阿部寿樹選手がレフトへのタイムリーを放ち1点を先制。さらに満塁で村松開人選手がフォアボールを選び、押し出しで2点目を挙げます。しかし先発の郄橋宏斗投手はその裏、森下翔太選手と佐藤輝明選手に連続タイムリーを浴び同点。さらに大山悠輔選手の内野ゴロの間に失点し、勝ち越しを許します