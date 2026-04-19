◇パ・リーグ日本ハム3―15西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムは13安打に3失策と2野選も絡んで今季ワーストの15失点で大敗。3カード連続で負け越しとなった。新庄剛志監督は「疲れも溜まってくるころだし、明日は選手達にゆっくり休んでもらって、次のカードでやり返します」と前を向いた。借金は「2」。20日の休養日を経て、21日からの本拠地・楽天戦で巻き返しを狙う。