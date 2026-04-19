◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神の森下翔太外野手（25）が5回に投球を受けて、治療のためベンチへ下がった。2点を追う5回、1死一、二塁で迎えた第3打席、高橋のボールを背中に受けた。その場に倒れ込み、トレーナー、藤川監督も駆け付けて球場は騒然。一旦、ベンチに下がり状態が心配されたが、治療を終えると走って一塁へ。スタンドからは拍手が送られた。