ア・リーグ中地区のロイヤルズは１８日（日本時間１９日）、敵地ニューヨークでのヤンキース戦に４―１３で完敗。今季ワーストの６連敗となり、ホワイトソックスと並ぶ最下位から抜け出せずにいる。３回一死から中堅手のイズベルがフライを落とすミスから歯車が狂い、先発したキャメロンがこの回だけでロサリオの２ラン、ベリンジャーの２ラン、ライスのソロと３発を食らって一挙５失点。続く４回にも２本の適時打で２点を失っ