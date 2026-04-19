俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。児童劇団に所属していた時代を語った。内藤は「小学校4年生のときに児童劇団に入りまして。親父がしつけ。僕がケンカが絶えなかった。暴れん坊やった」と語った。MCの加藤浩次が「小学校？」と聞くと、内藤は「勝ちますよね。大きいから」とケンカをしていた少年時代を語った。内藤は「6年生までいました」と語り「（子役で）テレビ出て