【写真】阿部亮平の美しい横顔ショット、アイドルスマイルとのギャップに注目 Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、スーツ姿を披露した。 ■Snow Man阿部亮平がスーツ姿を披露 阿部亮平は、スーツ姿をはじめ計4点の写真を公開した。 1枚目はサイドの髪を後ろに流したヘアスタイルで、しゃがんでピースサイン。2枚目は一転して表情をキリっとさせて自身の腕をつかんだエッジのあるショット。3