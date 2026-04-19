新たに誕生した養殖魚「夢あじ」に注目です。この春デビューしたばかりですが、「トロみたい」「臭みがない」と人気に。百貨店での販売は好調で、即完売する飲食店もあります。天然のアジとは違った魅力や、安定供給に向けた生産者の思いに迫りました。■3月から本格的に販売がスタート都内の百貨店のグルメフロアにある鮮魚店「中島水産新宿郄島屋店」の売り場に並んでいた「夢あじ」。3月から本格的に販売がスタートしま