昨年8月にデビューしたCORTIS（コルティス）が、新アルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」の告知映像を公開した。18日に公式SNSにミュージックビデオ（MV）のティザー映像をアップ。前日17日に掲載した発売日予告動画に続き、新曲とMVに関するコンテンツを2日連続で公開した。今回のティザーで新曲のサウンドが一部公開された。韓国メディアのスポーツソウルは19日「荒々しい電子音が作り出す反復的でキャッチーなリズムが