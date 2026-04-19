4月16日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話。同番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅行に密着する。【映像】リノの美しいノースリーブ姿運命の決断まで残りわずかとなった5日目の夜。OL兼ファッション系インフルエンサーの彼女・リノ（28）と、外資系企業勤務の現実主義者彼氏・ナオキ（29）の間に