4月16日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話。同番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅行に密着する。

【映像】リノの美しいノースリーブ姿

運命の決断まで残りわずかとなった5日目の夜。OL兼ファッション系インフルエンサーの彼女・リノ（28）と、外資系企業勤務の現実主義者彼氏・ナオキ（29）の間に、修復不可能なほどの価値観の溝が露呈した。美しい夜のテラス席で、リノは意を決して「出産を機に一旦専業主婦になりたい」と切り出す。これに対し、パートナーにも自立を求めるナオキは「俺の意見は、ずっと働いていて欲しい」と即答した。

さらに議論は、ナオキが数年後に実家の家業を継ぐため名古屋へ帰るという現実的な問題へ。リノも同郷出身のため名古屋行き自体には理解を示すものの、ナオキは「名古屋で何をして欲しいという願望はないが、目標を持って全力で取り組む人がパートナーとして魅力的」と、リノに対して常に“何か”であることを求め続けた。

「専業主婦という選択肢を消されてしまうのが不安」と漏らすリノに対し、ナオキは「もし、完全なる専業主婦がいいと言うなら、俺が求めているパートナーとは違うのかな」とはっきり宣告。「それなら（別れは）早いほうがいいのかも」と、結婚ではなく別れを視野に入れた発言を放ち、リノを絶句させた。

この様子を見守っていたスタジオのヒコロヒーは「お互い結構頑な…」と分析。一方、桜田通は「ナオキ君は耳の痛いことを言うが、後から蓋を開けるよりよっぽど誠実」と、ナオキの厳しすぎるほどの正直さに理解を示した。