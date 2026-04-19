◇スペイン国王杯決勝Rソシエダード2―2（PK4―3）Aマドリード（2026年4月18日セビリア）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が18日、アトレチコ・マドリードとのスペイン国王杯決勝でベンチスタート。2―2の後半43分から途中出場すると攻守に奮闘。延長戦でも決着つかずもつれたPK戦を4―3で制すと、悲願のプロキャリア初タイトルに喜びを爆発。チームは19―20シーズン以来6季ぶり4度目の優勝を飾った。久