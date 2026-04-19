個人の力で会社を立ち上げ（起業家の時代）、仲間をつくり（幹部の時代）、仕組みをつくり（標準化の時代）、会社を軌道に乗せる（省人化の時代）――。企業が成長するにあたっては、このようにいくつかのステップが存在します。日本は高齢化が進行し人口減に直面していますが、こうしたマーケットの衰退をチャンスに変えるためには、どんな思考の転換が必要なのでしょうか。久野康成氏の著書『現金10億経営会社をキャッシュリッ