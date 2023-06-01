加藤浩次がＭＣを務めるＴＢＳ「人生最高レストラン」が１８日、放送され、２７クール連続でドラマに出演し、“連ドラの鉄人”との異名で呼ばれる俳優・内藤剛志（７０）がゲスト出演した。大阪育ちの内藤。「父親はＮＨＫの局員で…」と明かすと、加藤は「え〜っ？！」。続けて「ドラマのスイッチャー」（※映像の切り替え担当）と詳しく説明すると、さらに「えっっ！」と驚き、女将の島崎和歌子も「えっえっ？！」と仰天した