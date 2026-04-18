こちらは、南米チリのセロ・パチョン（パチョン山）で撮影された「小マゼラン雲（小マゼラン銀河）」。きょしちょう座（巨嘴鳥座）の方向、地球から約20万光年先にあります。【▲ チリのセロ・パチョンで写真家のPetr Horálekさんが撮影した「小マゼラン雲（小マゼラン銀河）」（Credit: NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava) - https://noirlab.edu/public/images/iotw2615a/）】小マゼラン雲