【モデルプレス＝2026/04/18】乃木坂46の梅澤美波が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演の様子◆梅澤美波、ラストに登場で華やかランウェイ2026年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤は、今回がグループメンバーとして最後の大型