モデルで女優の出口夏希が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」にサプライズで出演した。月９枠では１５年ぶりの学園ドラマとなるフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」のスペシャルステージに、作中でも着ているジャージー姿で登場。共演者とランウェーをノリノリで歩き、会場のボルテージ