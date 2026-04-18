◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4x-3 巨人(18日、神宮球場)3連勝中だった巨人。1点リードで9回を迎えるも、守護神・マルティネス投手がヤクルト打線につかまりサヨナラ負けを喫しました。今季2登板目の先発マウンドにあがったマタ投手は、6回1失点の粘投。そんな中、巨人は猛打賞とした佐々木俊輔選手のソロHR、3戦連発となったダルベック選手のソロHR、山瀬慎之助選手のタイムリーなどで2点リードをつくっていました。しかし7回に